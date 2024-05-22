Durul’dan İzmitli futbolcu transferine yeşil ışık



Kocaelispor Başkan adayı Recep Durul katıldığı TV programında seçilmesi halinde yeni sezonki hedefin doğrudan Süper Lig olacağına vurgu yaparak, “O doğrultuda kadro kuracağız. Şu an bütçeyle ilgili bir şey söyleyemem. TFF yeni sezon ilk kez 1.Lig’de de harcama limiti getiriyor. Haber bekliyoruz” dedi. Durul kadro yapılanmasında İzmitli futbolcu transferine olumlu baktıklarını da belirtti, “Üst liglerde forma giyen ve bir hayli başarılı olan İzmitli futbolcular var. Ertuğrul Hoca ile bu konuyu konuştuk. Yeni sezon kadromuzda İzmitli futbolcu olmasını istiyoruz” dedi.