Kocaelispor Başkan adayı Recep Durul katıldığı TV programında seçilmesi halinde yeni sezonki hedefin doğrudan Süper Lig olacağına vurgu yaparak, “O doğrultuda kadro kuracağız. Şu an bütçeyle ilgili bir şey söyleyemem. TFF yeni sezon ilk kez 1.Lig’de de harcama limiti getiriyor. Haber bekliyoruz” dedi. Durul kadro yapılanmasında İzmitli futbolcu transferine olumlu baktıklarını da belirtti, “Üst liglerde forma giyen ve bir hayli başarılı olan İzmitli futbolcular var. Ertuğrul Hoca ile bu konuyu konuştuk. Yeni sezon kadromuzda İzmitli futbolcu olmasını istiyoruz” dedi.
Durul’dan İzmitli futbolcu transferine yeşil ışık
Recep Durul katıldığı TV programında seçilmesi halinde yeni sezonki hedefin doğrudan Süper Lig olacağına vurgu yaparak, “O doğrultuda kadro kuracağız" dedi.
22 May 2024 - 13:09 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Burak - Kartal Kayra, Gökdeniz, Emrah Başsan, Ertuğrul Ersoy, Eslem Öztürk, Onur Öztonga... İlk akla gelenler! Kocaelispor şehrin aidiyetine çabuk uyum sağlayacak yüreğini ortaya koyabilecek bu gibi oyunculara acilen yönelmeli ve kadrosuna katmalı artık..! Stopere zenci fizikli ve çabuk orta daha keza öyle kanat ve forvet ile inanılmaz bir kadro kurulabilir.. Kongreden sonra kamp var birşeyde kalmadı acilen şimdiden dirsek teması kurulup prensipte anlaşılması gerek..!
Körfezli Savaşçı - Hocaya alt yapıdanda en az 2 veya 3 futbolcuyu kazandırması gerektiğini artık atletic bilbao modeli istediğinizi söyleyin oyun sisteminin 4231 den çift santraforlu sisteme geçmesini de tavsiye edin . Taraftar artık top rakipte gol kalemizde tarzı oyun istemiyor bam bam bam istiyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.