Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeytinoğlu, "İthalat rakamımızda artıyor. İthalatın yüzde 34.1'i tüketim mallarında, bu hiç iyi değil" dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında mask
Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında
Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İHRACATIMIZDA ARTIŞ VAR

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, KSO Meclis Salonu'nda gerçekleşti. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un başkanlığındaki meclise Türk Eximbank Genel Müdürü Mustafa Çağrı Altındağ ve Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl katıldı. Mecliste KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu değerlendirmeleri sırasındaki konuşmasında "İhracatımız 19 milyar 271 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış var. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Irak. Bu ülkelerden bazılarıyla ihracatımızda düşüş var. İthalat rakamımızda artıyor, ithalatın yüzde 34.1'i tüketim mallarında. Bu hiç iyi değil."

Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında

GELEN GİDEN PARADAKİ RAKAMLARDAN RAHATSIZIZ

"Mayıs ayı ithalat rakamımız 6 milyar 683 milyon 212 bin 73 dolar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 kaybımız var. İhracat rakamımız ise 3 milyar 32 milyon 823 bin 637 dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artış var. Faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinde artış var. İstanbul'un ardından Kocaeli olarak ikinci sıradayız. Enflasyon önümüzdeki ay baz etkisi yine yüksek çıkacak fakat sonraki aylarda düşüşü yine baz etkisiyle göreceğiz. Ekonomideki tedbirler enflasyonun düşüşüne katkı sağlayacak. Türkiye'ye gelen ve çıkan paraya baktığınızda rahatsızız. Giden para rakamı 560, gelen para rakamı 336."

Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında

FİRMA SAYIMIZ BAŞKA BİR İLDE YOK

"İşsizlik rakamımız yüzde 8.6'ya düştü, bu olumlu bir gelişme. Çalışan sayımız artıyor, bu uzun vadede daha da fazla artacaktır. 5 milyon 175 kişi bugün kamuda çalışıyor. 2007 yılında bu rakam 2.9 milyonmuş. 2007 nüfusumuzla o dönemdeki kamudaki çalışan rakamımız oranlandığında ortaya çıkan rakam ile bugün ki rakam arasında artış var. Bu rakamlar üzerine iyi bir çalışma yapılmalı. 177 milyar bütçe açığımız var, bunda depremin etkisi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakam daha iyi noktaya gider. En ufak 7'nci kentiz ama 3 bin 752 firma bu kentte. Bu firma sayısı kolay kolay başka bir ilde yok. İlk 500'de 83 firmamız var."

Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında

BAZI FİRMALAR TEMİNAT MEKTUBU VERMEKTE ZORLANIYOR

"37 liman ve iskele bu kentte, bu rakamla Türkiye'deki iller arasında açık ara öndeyiz. Avrupa'da ise Hamburg, Rotterdam gibi kentlerde tanışıyoruz. Biz gücümüzü kaybetmek istemiyoruz çünkü kaybettiğimizde geri almak çok ama çok zor. Arttırılan sermayeler bizlere yetmiyor, ülkenin durumunun da farkındayız ama durumda bu. İhracat hedefimiz var ama hedeflere destek verilmeli. Bazı firmalar teminat mektubu vermekte sıkıntı yaşayabiliyor, bu konuda adımlar atılmasını bekliyoruz. Kısıtlı imkânlara sahip bir ülkede ihracatı arttırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

# çalışma, Kocaeli, İstanbul, VAR, para, Türkiye

22 May 2024 - 13:19 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL