Zeytinoğlu: İthalatın yüzde 34,1'i tüketim mallarında

İHRACATIMIZDA ARTIŞ VAR

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, KSO Meclis Salonu'nda gerçekleşti. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un başkanlığındaki meclise Türk Eximbank Genel Müdürü Mustafa Çağrı Altındağ ve Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl katıldı. Mecliste KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu değerlendirmeleri sırasındaki konuşmasında "İhracatımız 19 milyar 271 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış var. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Irak. Bu ülkelerden bazılarıyla ihracatımızda düşüş var. İthalat rakamımızda artıyor, ithalatın yüzde 34.1'i tüketim mallarında. Bu hiç iyi değil."

GELEN GİDEN PARADAKİ RAKAMLARDAN RAHATSIZIZ

"Mayıs ayı ithalat rakamımız 6 milyar 683 milyon 212 bin 73 dolar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 kaybımız var. İhracat rakamımız ise 3 milyar 32 milyon 823 bin 637 dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artış var. Faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinde artış var. İstanbul'un ardından Kocaeli olarak ikinci sıradayız. Enflasyon önümüzdeki ay baz etkisi yine yüksek çıkacak fakat sonraki aylarda düşüşü yine baz etkisiyle göreceğiz. Ekonomideki tedbirler enflasyonun düşüşüne katkı sağlayacak. Türkiye'ye gelen ve çıkan paraya baktığınızda rahatsızız. Giden para rakamı 560, gelen para rakamı 336."

FİRMA SAYIMIZ BAŞKA BİR İLDE YOK

"İşsizlik rakamımız yüzde 8.6'ya düştü, bu olumlu bir gelişme. Çalışan sayımız artıyor, bu uzun vadede daha da fazla artacaktır. 5 milyon 175 kişi bugün kamuda çalışıyor. 2007 yılında bu rakam 2.9 milyonmuş. 2007 nüfusumuzla o dönemdeki kamudaki çalışan rakamımız oranlandığında ortaya çıkan rakam ile bugün ki rakam arasında artış var. Bu rakamlar üzerine iyi bir çalışma yapılmalı. 177 milyar bütçe açığımız var, bunda depremin etkisi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakam daha iyi noktaya gider. En ufak 7'nci kentiz ama 3 bin 752 firma bu kentte. Bu firma sayısı kolay kolay başka bir ilde yok. İlk 500'de 83 firmamız var."

BAZI FİRMALAR TEMİNAT MEKTUBU VERMEKTE ZORLANIYOR

"37 liman ve iskele bu kentte, bu rakamla Türkiye'deki iller arasında açık ara öndeyiz. Avrupa'da ise Hamburg, Rotterdam gibi kentlerde tanışıyoruz. Biz gücümüzü kaybetmek istemiyoruz çünkü kaybettiğimizde geri almak çok ama çok zor. Arttırılan sermayeler bizlere yetmiyor, ülkenin durumunun da farkındayız ama durumda bu. İhracat hedefimiz var ama hedeflere destek verilmeli. Bazı firmalar teminat mektubu vermekte sıkıntı yaşayabiliyor, bu konuda adımlar atılmasını bekliyoruz. Kısıtlı imkânlara sahip bir ülkede ihracatı arttırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.