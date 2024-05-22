Meteorolojiden Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük için Perşembe öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KOCAELİ’NİN DOĞUSU İÇİN YAĞMUR UYARISI

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (23.05.2024 Perşembe) bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Sakarya il geneli ve Kocaeli’nin doğusunda (İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi