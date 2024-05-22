Meteorolojiden Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük için Perşembe öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
KOCAELİ’NİN DOĞUSU İÇİN YAĞMUR UYARISI
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (23.05.2024 Perşembe) bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Sakarya il geneli ve Kocaeli’nin doğusunda (İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.