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22 May 2024 - 13:22- Gündem G:

Çelik: Bekaert’ta hakkımız olanı alacağız

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Bekaert İzmit ve Kartepe fabrikalarının birleşmesinin ardından İzmit fabrikasında örgütlü olan Birleşik Metal-İş Sendikası yetki alamadı. Yetki tespitine itiraz eden sendika aynı zamanda iki fabrikanın da birleşmesine itiraz etti. Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Telat Çelik, “Bekaert’ta hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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Çelik: Bekaert’ta hakkımız olanı alacağız
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BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Bekaert İzmit ve Kartepe firmalarının birleşmesine ve birleşmeden kaynaklı yetkilerinin düşmesine karşı itirazda bulundu. İzmit fabrikasında Birleşik Metal-İş, Kartepe fabrikasında ise Özçelik-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinin birleşmesinden sonra yapılan yetki tespitinde Özçelik-İş’e yetki verildi. Bunun üzerine Birleşik Metal-İş yetki tespitinde usulsüzlükler olduğunu belirterek itiraz etti. Aynı zamanda Rekabet Kurulu’na da itirazda bulunan sendika birleşmenin hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

 

Çelik: Bekaert’ta hakkımız olanı alacağız

İŞ YERİNE GİRMEMİZ ENGELLENDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Telat Çelik, belgeleri ile süreci değerlendirdi. Son bir aydır yaşanan gelişmeler üzerine bu açıklamayı yaptıklarını söyleyen Çelik, “15 Nisan’da Bekaert işvereni bizi arayarak 26 Nisan’da birleşerek tek çatı altında toplanacaklarını söyledi. Birleşme kararından sonra 17 Nisan’da iş yerini ziyaret edip üyelerimizle bilgi alışverişi yapmak istediğimizi söyledik. İşveren sendikanın üyeleri ile bir araya gelip bilgilendirme yapmamızı istemedi.

 

İŞ KONSEYİNE YAZI YAZILDI

Bu birleşmenin ortaya çıkartacağı sorunları ve işçinin mağduriyeti olmaması için 22 Nisan'da Özçelik-İş Sendikasına yazı yazdık. Bu yazıda irade gaspı olduğu, işçilerin yürürlükte olan toplu sözleşmenin sıkıntı yaşanacağını ve hak gasplarına neden olacağını söyleyerek, sendikayı referanduma davet ettik. Oylama yapılmasını ve bu oylamada çıkacak karara herkesin saygı duymasını istedik. Ama buna Özçelik-İş yanaşmadı. Daha sonra üyelerimize yönelik bir yazı yazdık ve üyelerimizin yüzde 99’u imza verdi. Bu yazıyı imzalarla Avrupa İş Konseyine, uluslararası konfederasyonumuza, Bekaert işyerine yazıyı gönderdik.

 

REKABET KURULANA BAŞVURDU

Bekaert lastik teli üretiliyor. Bu Türkiye’de üretilen lastiklerde kullanılıyor. Birleşme tekelleşmeye neden olacak. Bu tekelleşme lastik fiyatlarının artmasına neden olacak. 2014 yılında birleşme için başvuruyor ama başvuruda oy birliği sağlanmıyor. Koyulan şerhte bu kararın sakat olduğu ve itiraz halinde iptal edileceğine dikkat çekiliyor. Birleşmenin itirazı için 22 Nisan’da Rekabet Kurulu’na itirazımı yaptık. İşveren işçilerin yararına olacakmış gibi bu birleşmeyi överek anlattı.

 

YETKİ TESPİTİ KANUNSUZ

24 Nisan’da İzmit farikasını Kartepe fabrikasını satın almış gibi göstererek İzmit fabrikasının da adını değiştiriyor. Sendikalar yasasına göre bir işçi sendikasından ayrıldıktan sonra 1 ay daha o sendikanın üyesidir. Ama gelin görün ki 26 Nisan’da fabrikalar birleşiyor. İşçinin iradesinin gasp edildiği çok açık olarak mahkeme kayıtlarında ortaya çıkacaktır. Şirket birleşmesi olur olmaz 4 Mayıs’ta müracaat ettik. Bakanlık 7 Mayıs’ta bize cevap veriyor ve cevap bize 13 Mayıs’ta geliyor. 6 Mayıs’ta bir sendika daha yetki başvurusu yapılıyor. Aynı gün cevap veriliyor ve iki gün sonra yetki tespiti sendikaya gidiyor. Kanuna göre birinci müracaata cevap vermeden ikinci müracaata cevap verilmesi kanuna aykırı. Bu karar elimize ulaşır ulaşmaz yetki itirazımızı yaptık. Kocaeli iş mahkemesi, yetkisizlik kararımıza ve Özçelik-İş Sendikası’nın yetki tespitine itiraz ettik. 1 Temmuz’da ilk mahkememiz görülecek.

 

TOPLU SÖZLEŞMEYE HAZIRLANACAĞIZ

1 Eylül’de başlayacak olan toplu iş sözleşmesi hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Bunu üyelerimizle yapacağız. Kanuna aykırı bu birleşmeye karşı işçilerin hakları almak için toplu iş sözleşmemizi yapacağız. Nasıl grev yasağına rağmen haklarımızı aldıysak yeniden haklarımızı alacağız. Bekaert işvereni tabi ki bunu reddedecek. O zaman neden grev yasağında neden toplu sözleşme imzaladı. İşçi iradesiyle grevde nasıl sözleşmeyi imzaladıysa eylülden sonra yine işçinin iradesiyle o sözleşmeyi imzalayacak” dedi.

 

YOLSUZLUK YOKSA NEDEN GENEL MÜDÜR KOVULDU?

Geçtiğimiz yıl Bekaert işvereni tarafından işten çıkartılan genel müdür Hakan Saner’in yolsuzlukla suçlandığını hatırlatan Çelik, “Fabrikada bunlar olurken Bekaert’ın 2023 yılı denetim raporları açıklandı. Bekaert kendi iç denetimini yaptırmış ve Bekaert işverenin Türkiye’de nasıl davrandığını gösteriyor. 2023 yılında dürüstlük ile ilgili bir ihlal teşkil edilmedi. 109 iddiada inceleme yapılmış ve hiçbir yolsuzluk görülmemiş. Ama bu şirket 30 yılını bu fabrikaya vermiş genel müdürünü ve finans müdürünü kapının önüne koydu. Daha sonra iki üretim müdürünü, sendikamızın baş temsilcilerini işten çıkardı. Ama aynı Bekaert uluslararası denetimde kendi bünyesinde aykırılık olmadığını diyor. Bekaert iş yerine nasıl çifte standartlı davrandığını görüyoruz” dedi.

# İzmit, Kocaeli, Türkiye, Kartepe, bekaert

22 May 2024 - 13:22 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yalan - Rant böyle bişe isde para para sorsan işçi için dıcek iki sendikada yanii

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 13:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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