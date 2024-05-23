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SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ

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SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ

SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ

İZMİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/667309

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İZMİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖMERAĞA MAHALLESİ ABDURRAHMAN YÜKSEL CADDESİ BELSA PLAZA A BLOK NO:9 KAT:7 41300 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623180000 - 2623180033

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEMDEN OLUŞAN SERT ZEMİN MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İzmit sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi 90 takvim günü olup malzemeler idarenin belirlediği programa göre peyderpey teslim edilecektir. İdare malzemelerin tamamını da aynı zamanda isteyebilir. Toplam iş süresini beklemek zorunda değildir. Talep edilen program dâhilinde talep geçildikten 7 takvim günü içinde nakil işlemleri tamamlanacaktır.Bütün malzemeler yüklenici firmanın deposunda muhafaza edilecek, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teslim programına göre teslim edilecektir. Nakliye için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Ömerağa Mahallesi Abdurahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 Kat:7 TOPLANTI SALONU İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No ILN02037143

23 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

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