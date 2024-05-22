SEDAŞ işçileri isyan etti: “Bu iş şehri karanlıkta bırakmaya kadar gider”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri ocak ayında başladı. Ocak ayından bu yana yapılan tüm görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.5 aydır asgari ücretle çalışan SEDAŞ işçileri hem sendikaya hem de SEDAŞ’a isyan etti. Sendikanın haklarını koruyamadığını ifade eden işçiler, SEDAŞ’ın ise hak ettikleri ücreti vermediğini belirtti. Medyabar’ın haberine göre yapılan toplu iş görüşmelerinde SEDAŞ, çalışanlarına ocak ve şubat ayı enflasyon maaşını vermek istemeyince görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Gebze Bölge Müdürlükleri olarak yaklaşık bin çalışanın olduğu TES-İŞ Sendikası’na bağlı işçiler, ücretlerinde iyileştirme yapılmazsa, “Bu iş şehri karanlıkta bırakmaya kadar gider” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi