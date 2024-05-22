Yerel basının temsilcileri İletişim Festivalinde buluştu

İletişim Festivali kapsamındaki “Yerel Basın” söyleşisi, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürsoy Değirmencioğlu moderatörlüğünde, Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Çağdaş Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin ve Demokrat Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal’ın katılımı ile gerçekleşti.

“ZAMANLA YARIŞIYORSUNUZ”

Çağdaş Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin, 1970’li yıllarda üniversite öğrencisi olduğu zamanlara geri döndüğünü söyledi. Bugün teknolojinin gelişmesi ile çok şanslı bir konuma gelindiğinden bahseden Çetin, daktilo ile haber yazdığını küçük bir yanlış yapıldığında kâğıdı hemen yırttıklarını ama şimdi bu yanlışı düzeltmek için iki tuşun yeterli olduğundan söz etti. Çetin, “Ama bunun kötü yanı zamanla yarışıyorsunuz” dedi. Meslek hayatı boyunca yerel basında yer aldığını dile getiren Çetin, yerel basını, canlı bir organizma ve vatandaşla iç içe olmak olarak tanımladı. Yerel basında çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Çetin, Kocaeli’nin yerel basında farklı bir yerinin olduğuna değindi.

“KOCAELİ İYİ OKUYUCU, İYİ YEREL BASIN VE İYİ GAZETECİLERE SAHİP”

Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, üniversite öğrencileri ile buluşmaktan çok büyük bir keyif aldığından bahsetti. Dünyanın artık küçük bir köy olduğunu ifade eden Turgut, ülkenin birçok yerinde çalıştığını ancak kendisini hep Kocaeli’ye ait hissettiğini dile getirdi. Sosyal medyada kirli ve gerçek dışı habercilik yapıldığını vurgulayan Turgut, gerçek haberciliğin öneminin şu an daha fazla olduğunu kaydetti. Turgut, “Gerçek habere ve gerçek bilgiye ulaşmak şu an daha önemli ve çok hızlı olmanız gerekiyor” dedi. Okurun ilgisiyle Kocaeli medyasının farklı bir noktaya geldiğinin altını çizen Turgut, Kocaeli’nin iyi bir okuyucu, yerel basın ve iyi gazetecilere sahip olduğunu söyledi.

“BİR BİNA İNŞA EDER GİBİ KENDİMİ İNŞA ETTİM”

Demokrat Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, 2007 yılında Demokrat Kocaeli gazetesinde muhabir olarak bu yola çıktığını söyledi. Gazetede muhabirlik, editörlük ve genel yayın yönetmenliğini yaptığını ifade eden Soysal, “Bu sektörde bina inşa eder gibi kendimi inşa ettim” dedi. Çağın hızla geliştiğinden bahseden Soysal, bu hız sebebiyle işin kolay yapıldığı algısının oluştuğunu ifade etti. Dijital çağda herkesin kendini anlatmak istediğini söyleyen Soysal, bu alanın gazeteciler için bir fırsat olduğunu da ekledi.

Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Nigar Pösteki’nin katılımcılara teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi