Başkan Bıyık: "Mahallelerin sorunlarını birlikte çözeceğiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 31 Mart Yerel seçimlerini kazanarak görevlerine başlayan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Darıca’daki 14 mahalle muhtarını tek tek ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan da eşlik etti.

SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Muhtarları önemsediğini ifade eden ve 5 yıl boyunca Darıca’da mahalle muhtarlarıyla uyum içinde çalıştıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geride bıraktığımız 5 yıllık görev süremiz boyunca her zaman mahallelerimizde muhtarlarımızla uyum ve işbirliği içinde olduk. Yeni dönemde de istişare halinde olarak mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözmek için çalışacağız. Yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Darıca’mızı birlikte ortak akılla yönetmek için muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirme çabası içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Muhtarlarla mahallelerin sorunları için el ele vermeye devam edeceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahalleye eşit hizmet anlayışını dün olduğu gibi bugün de benimseyeceklerini söyledi. Mahalle muhtarları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Belediye ile mahalle arasında köprü olacaklarını belirten muhtarlar Başkan Muzaffer Bıyık’ın her zaman yanlarında olduğunu hissettirdiğini söylediler.

Kaynak: Bülten