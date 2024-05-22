Körfez’de kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl Kurban Bayramı öncesinde İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Tekli ve çiftli olmak üzere belirlenen satış yerleri için Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine; Zabıta Müdürü İskender Mecit Mert ve ekipler katıldı.
KURAYLA BELİRLENDİ
Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Mert, alanda her şeyi düşündüklerini ve hazırlıkları da tamamladıklarını belirtti. Mert, “Alanda çizgiler çekildi, yerler hazırlandı. Bugün de hangi parselde hangi satış noktasında yer alacaksınız kurayla belirledik.
DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILACAK
Orada 24 saat boyunca arkadaşlarımız sizlerle olacak. Hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde tamamlayacağız. Siz kurban satışlarınızı yapacaksınız bizler de en güzel hizmetin verilmesi noktasında çalışacağız. Bölgede düzenli olarak da ilaçlama çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Xxxxa - Adamlar koç holding görünce cok para verdigini sanmış tabi uzaktan davulun sesi hoş gelir.Birde isci olan isci arkadaşını linclemis iste bize bizden baska düşmana gerek yok patronlar,esleri,cocukları daha çok eglensin daha çok parayla yaşasın diye biz birbirimize düşman olalım onlar yaşasın
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.