Türk Eximbank'ın irtibat ofisi açıldı

MECLİS SONRASI BİLGİLENDİRME YAPILDI
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs Ayı Meclis toplantısı yapıldı. Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ ve Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl de meclis toplantısına katılan isimler oldu. Meclis toplantısının ardından Genel Müdür Yardımcısı Altındağ, Türk Eximbank ile ilgili KSO Meclisi'ni bilgilendirdi.
KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER
Bilgilendirme sonrası Türk Eximbank'ın, KSO Binası'ndaki irtibat bürosunun açılışı yapıldı. İrtibat bürosunun açılış kurdelesini KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ birlikte kesti. Kurdele kesimi sonrası KSO Yönetimi ve üyeleri büronun hizmet vereceği yeri ziyaret etti. Büro ile birlikte Kocaeli'deki sanayicilere finansman başta olmak üzere pek çok konuda destekler verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.