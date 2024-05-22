İzmit'te hacı adayları dualarla uğurlandı

İzmit ilçesi Antikkapı açık otoparkında düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, burada yaptığı konuşmada, hac ibadetinin önemine değindi. Hacı adaylarını tebrik eden Suiçmez, "Dünyadan uzaklaşıp, aile yolculuğuna gidiyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun." dedi. Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve hacı adayları dua etti. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Yüce Rabbim yolculuklarını ve yapacakları ibadetleri hayırlı eylesin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.