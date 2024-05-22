Türkiye Kamu-Sen'den tepki: Azdan tasarruf olmaz

MAAŞLAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR
Ekonomide toparlanma süreci kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde birlikte açıkladığı Kamuda Tasarruf Tedbirleri'ne karşı Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliği basın açıklaması düzenledi. İzmit Sabri Yalım Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Cihat Çoban: "Enflasyon yüksek seyrini koruyor. Kamu çalışanlarının, memur emeklilerinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor.” dedi.
HÜKÜMLERİNİN YOK SAYILMASINA KARŞIYIZ
Çoban, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bizler, emekliler başta olmak üzere çalışanlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirecek, beklentilerini karşılayacak, verilen sözlerin tutulduğu düzenlemeler bekliyoruz ama uygulama, ekonomideki olumsuzlukları çalışanların haklarından kısarak düzeltmek yolunda kurgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amaçlayan bir genelge yayınlandı. Kamu kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasının, israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına destek veriyoruz ancak tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız.
SERVİS HİZMETİ LÜKS DEĞİLDİR
Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız. Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacaktır. Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Servis hizmeti kalktığında, hizmetten faydalananlara toplu taşım kartı verilecektir ama bunun maliyeti vardır.
İSRAFTAN TASARRUF OLUR
Uygulamanın ekonomik olarak katkısı olmayacağı açık. Ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil ek tedbirler alınarak memurlar ve emekliler rahatlatılmalıdır. Hayatın gerçekleriyle uyuşmayan, çalışma hayatıyla ilişiği kalmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini bekliyoruz. Yargıya taşıdığımız tasarruf genelgesinin hukuka uygun olmayan maddelerinin mahkemelerimizce iptal edileceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur, lüksten tasarruf olur, fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz, ihtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Özge - Size cok imkan sunuldu bunun sonucu sizsiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.