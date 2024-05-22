Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı satış rakamlarına göre, 20 aylık bir döneminde ardından Nisan ayında ilk kez düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalan satışlar 75 bin 919 adette kaldı.

Hem satışlardaki bu düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık ülkemizde satılamayacak olması kampanyaları artıracak. Markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını farklı kampanyalarla geçirecek.

Bazıları nakit indirimi bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

İşte marka marka tüm Mayıs ayı kampanyaları...

CUPRA

CUPRA Leon ve Formentor modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

CUPRA Formentor 1.890.000 TL'den, CUPRA LEON ise 1.690.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında.



SEAT

SEAT Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkanı, Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

SEAT Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında.

SKODA

Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.

Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

MG

MG4 Electric modeline; 200, 300 ve 350 bin TL için 3, 6, 9 ve 12 ay; 500, 600, 675 ve 750 bin TL için 3 ve 6 ay vade farksız taksitlendirme seçeneği ve 1.349.000 TL’den başlayan fiyat imkanı sunuluyor. MG ZS modeli ise takas indirimli olarak 994.000 TL'den başlarken 100.000 TL'lik takas desteği ve 100.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.



CHERY

OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

PEUGEOT

Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 , 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

408'in Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 ve E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Tonale, 300.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 fai̇z, Alfa Romeo Giulia, 500.000 TL, 12 ay, yüzde 1,89 Fai̇z, Alfa Romeo Stelvio, 500.000 TL, 12 ay, yüzde 1,89 Fai̇z avantajıyla sunuluyor.



BYD

BYD Atto 3 için 200.000 TL'ye yüzde 0 faiz imkanı ve 1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye.

CİTROEN

Citroen Ami modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz,

Citroen C3 modelinde 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz,

Citroen C3 Aircross modelinde 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz,

Citroen C4 modelinde 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz,

Citroen Elektrikli Ë-C4 ve Citroën Elektrikli Ë-C4 X modelinde 300.000 TL’ye varan 12 ay %0 faiz,

Citroen C4 X modelinde 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz,

Citroen C5 Aircross modelinde 300.000 TL 12 ay %1,99 faiz,

Jumpy Spacetourer modelinde 300.000 TL’ye varan kredi için 12 ay %1,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.

DACİA

Dacia Duster ve Jogger için 200.000 TL kredi 12 ay vade ve 0 faiz, Sandero Stepway modeli için 200.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı.

DFSK

DFSK hafif ticari araç modellerinde 300.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,19 faiz olanağı veya 70.000 TL nakit indirimi.

FİAT

500e Mayıs ayına özel 250.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı veya 100.000 TL nakit indirimi,

Egea modelinde Mayıs ayına özel 250.000 TL 12 ay %2,99 faiz oranı,

PANDA ve 500X modellerinde 250.000 TL'ye 12 ay %2,99 faizle ödeme fırsatı,

FORD

Focus modelleri için %4, 2023 model Kuga, Focus 5 Kapı ve Station Wagon modelleri için %6, Puma modelleri için %8 peşin alım indirimi desteği sağlanacak,

Focus, Kuga ve Puma binek model araçlarında bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz; tüzel müşteriler için 800.000 TL, 12 ay, %2,99 faiz avantajı.

Ford Mustang Mach-E’de 1.000.000 TL / 12Ay / %1,99 Faiz



HONDA

Honda HR-V modelin 195.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz,

Civic için 180.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz,

City için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.

HYUNDAİ

Hyundai i10, 835.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası fırsatı,

Hyundai i20, 895.000 TL’den başlayan fiyatlarla,

Hyundai ELANTRA, 60.000 TL'ye varan indirim avantajı ve 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası,

Hyundai BAYON, 61.000 TL'ye varan indirim avantajı ve 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası,

Hyundai KONA, 91.000 TL'ye varan indirim avantajı ve 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası,

Hyundai TUCSON Hibrit, 176.000 TL'ye varan indirim ve 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası,

Hyundai KONA Elektrik, Advance donanıma özel 1.399.000 TL fiyatla,

Hyundai IONIQ 5, Advance donanıma özel 1.649.000 TL fiyatla,

Hyundai IONIQ 6, 1.765.000 TL'den başlayan fiyatlarla,

Hyundai STARIA, 200.000 TL krediye 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla alınabiliyor.

JEEP

JEEP COMPASS 300.000 TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz,

JEEP RENEGADE 300.000 TL kredi, 12 ay taksit, %2,49 faiz,

JEEP AVENGER 300.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0,99 faiz imkanı.



TOYOTA

Corolla Sedan modeli 1 milyon 260 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla veya 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı,

Corolla Cross Hybrid, nakit alımlarda 125 bin TL indirimle veya 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Toyota C-HR Hybrid ise, 200 bin TL kredi yüzde 0,99 faizli 12 ay vadeyle alınabiliyor.

KİA

Picanto modelinde 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek 40.000 TL indirim

Cerato için 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek, 100.000 TL indirim,

Stonic için 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek, 90.000 TL indirim,

XCeed, 90.000 TL indirim ve 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatıyla,

Niro EV için 100.000 TL indirime ek, 250.000 TL krediye 12 Ay %0 faiz fırsatı ve 20.000 TL takas desteği,

Sportage 50.000 TL'ye varan indirime ek, 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatıyla,

Sportage hibrit 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz ve 100.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla,

EV6 modeli 250.000 TL indirime ek, 750.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatıyla alınabiliyor.

NETA

NETA U, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade imkanıyla 350.000 TL kredi veya 80.000 TL takas fırsatı.





NISSAN

NISSAN JUKE 100.000 TL nakit alım indirimi veya 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Faizli Kredi,

Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 TL 36 Ay Ayda 28.000 TL Sabit Taksitli Ticari Kredi,

YENİ NISSAN QASHQAI E-POWER 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilerimize özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 1.500.000 TL 36 Ay Ayda 84.000 TL Sabit Taksitli Ticari Kredi,

NISSAN QASHQAI 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 1.000.000 TL 36 Ay Ayda 56.000 TL Taksitli Ticari Kredi,

Qashqai Hafif Hibrit (Skypack) 150.000 TL nakit alım indirimi veya bireysel müşterilere özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 Ay %2,59 Faizli Kredi,

X-TRAIL E-POWER 250.000 TL nakit alım indirimi veya Ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit alım indirimi ve 1.500.000 TL 36 Ay Ayda 84.000 TL Sabit Taksitli Ticari Kredi



OPEL

Corsa ve Corsa Elektrik için 200.000 TL kredi için 12 ay, %2,49 veya 97.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneği,

Mokka ve Mokka Elektrik için 300.000 TL kredi için 12 ay, %2,49 veya 146.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneği.

Crossland 200.000 TL kredi için 12 ay, %2,49 veya 97.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz

Astra 300.000 TL kredi için 12 ay, %2,49 veya 146.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz

Yeni Astra Elektrik için 300.000 TL 12 ay %0 faiz , tüzel için 400.000 TL 12 ay %0,99 faiz

Grandland 300.000 TL kredi için 12 ay, %2,49 veya 146.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz

RENAULT

Megane Sedan 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 16.667 TL’dir.

RENAULT AUSTRAL 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı,

RENAULT CLIO 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 18.094 TL

RENAULT CAPTUR 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı,

RENAULT MEGANE E-TECH 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 16.667 TL





SUZUKİ

Vitara ve S-Cross için 200.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faiz ve 70.000 TL ek takas desteği,

Jimny 170.000 TL'ye varan takas desteği ve 200.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faiz avantajı.