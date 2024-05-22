Kocaeli milletvekili sordu, bakanlık yanıt verdi;  Aşırı enerji yükünden elektrik kesintisi yaşanmış

BAKANLIK ÜÇ AY SONRA YANIT VERDİ

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 24 Aralık 2023 tarihinde hem kâğıt gazetemizde hem de www.ozgurkocaeli.com.tr internet haber sitemizde yayınlanan “Elektrik kesintisi soğukta bıraktı” haberini TBMM’ne taşıdı. Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, 24 Aralık 2023 tarihinde yayınladığımız haberi, 2 Aralık 2024’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın cevaplaması için TBMM’de yazılı soru önergesi verdi. Bakanlık, soru önergesinin verilmesinden üç ay sonra soru önergesine yanıt verdi.

BAKANLIK: ARIZALANAN ŞALTER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üç ay sonra soru önergesine verdiği cevap şöyle:

“ Kartepe İstasyon Mahallesi Âdem Yavuz Caddesi’nde yaşanan elektrik kesintisi, aşırı yük kaynaklı enerji panosundaki termik manyetik şalter arızası sebebi yaşanmış, yapılan müdahale sonucunda manyetik şalter değiştirilerek bölgeye enerji verilmiştir” denildi.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURUN

Milletvekili Gergerlioğlu, soru önergesinde kesintilerin elektronik eşyalarda arızalar oluşturduğunu ve vatandaşların mağduriyetinin nasıl giderileceğini de sormuş. Bakanlık bu soruya da şu yanıtı veriyor, “Aboneler elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatlarında oluşan hasara ilişkin dağıtım tazmini için dağıtım şirketlerine talepte bulunabilmekte, dağıtım şirketleri ile aboneler arasında uyuşmazlık olması durumunda ise bu uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerinde veya tüketici mahkemelerinde değerlendirilebilmektedir” yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi