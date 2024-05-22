Fener 41 Gücüspor son dakikada güldü

GÜLEN TARAF FENER 41 GÜCÜSPOR OLDU

Yarı final maçında Maltaspor’u 2-1 yenen Derince GB, yarı finalde Hacı Hızır Şafakspor’a 3-2 üstünlük sağlayan Gebze Fener 41 Gücüspor ile finalde kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısında Derince GB, çok daha ataktı, pozisyonlara da girdi. Kırmızı-Beyazlı ekipte, cezalı Eren Güvercin ve Tuna Özdemir cezalı olduğu için bu maçta forma giyemedi. Maçın ikinci yarısında fizik gücü daha iyi olan Fener 41 Gücüspor, son dakikalarda Samet Ezer’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı, Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek dört takımdan biri oldu. Gebze Fener 41 Gücüspor Koordinatörü Mürsel Türkyılmaz, bu başarıda emeği olan, futbolcularını kutladı.