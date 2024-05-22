Penaltılara kaleci damga vurdu: Hem tuttu hem attı

SON PENALTIYI ATTI, TAKIMINI GRUP MAÇLARINA TAŞIDI
Futbola Hacı Hızır Şafakspor’da başlayan 2007 doğumlu Enes Bakır, iki yıl önce Gölcükspor altyapısına transfer oldu. Genç kaleci U-17 Ligi Play-Off final maçında penaltılardaki başarısıyla takımını grup maçlarına taşıyan isim oldu. Enes Bakır, üç penaltı kurtardı. Seri penaltıların ikincisinde Gölcük Karadenizspor’un oyuncusu Yusuf Karslı’nın penaltısına kurtaran Enes Bakır, bu kez penaltı için topun başına geçti. Enes Bakır, penaltıyı gole çevirdi, takımının Türkiye Şampiyonası’na gitmesinde önemli pay sahibi oldu.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.