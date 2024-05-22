Gölcükspor’dan muhteşem geri dönüş

KARADENİZSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDEYDİ

İki Gölcük takımını karşı karşıya getiren maçta, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda çok büyük çekişme ve heyecan vardı. Maçın ilk yarısında Gölcük Karadenizspor, Necati Gül’ün attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda Gölcükspor’un baskısı vardı. Uzatmalara da bu skorla girildi. 80+4’de Gölcükspor penaltı kazandı. Atışı Fatih Tepe kullandı, Karadenizspor kalecisi Ömer Ece başarılıydı. Atağın devamında Gölcükspor, Bedirhan Kartal’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı, maçı penaltılara götürdü.

PENALTILARDA GÖLCÜKSPOR GÜLDÜ

Normal süresi 1-1 biten maçta kazanan takımı penaltı atışları belirleyecekti. İlk 5 penaltılarda Gölcükspor’dan Fatih Tepe, Ali Çoruh, Bedirhan Kartal ve Akif Ersoy gole çevirdi. Ömer Balkaya kaçırdı. Gölcük Karadenizspor’da ise penaltıları gole çeviren isimler Miraç Özdemir, Ahmet Emir, Yakup Gürel ve Necati Gül oldu. Eymen Efe Koyun ise kaçırdı. İlk 5 penaltıda iki takımda 4’de 4 attı. Seri penaltıların ilkinde G.Karadenizspor Ensar Tektaş, Gölcükspor’da Ömer Balkaya kaçardı. İkinci atışlarda Karadenizspor’da Yusuf Karslı kaçırıp, Gölcükspor’da kaleci Enes Bakır golü attı. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gölcükspor, çok büyük sevinç yaşadı.

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SEVİNÇ- Gölcüksporlu genç futbolcular, penaltılardan sonra çok büyük sevinç yaşadılar.

TEKNİK EKİP- Öner Akdoğan’ın koordinatörlüğündeki Gölcükspor altyapı teknik adamları çok başarılılar.