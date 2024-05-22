Cinemre: Böyle penaltı mı olur?

“MAÇI KAZANMAŞTIK”
Murat Cinemre, maçın uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiklerini belirterek, “Hakem maça 4 dakika uzatma verdi. Uzatmanın son saniyelerinde hakem penaltıyı yarattık. Bu pozisyonda faulü yapan rakip oyuncu. Aleyhimize penaltı verince şaşırdık. Penaltıyı kalecimizi Ömer Ece kurtardı. Penaltı atışından sonra hakem maçı bitirmesi gerekirdi. 80+7’inci dakika oynanıyordu. Arkasında golü yedik, hakem santrayı bile yaptırmadan maçı bitirdi. Kazandığımız maçı hakem elimizden aldı. İl Hakem Komitesi, böylesi önemli bir final maçına nasıl böyle bir hakem veriyor anlamış değiliz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.