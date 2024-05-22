Cem Baki: Bu maç için bir hafta çalıştık

“MAÇ İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTTİ”

Siyah-Beyazlı ekip, penaltı atışlarında Kullarspor’a 4-1 üstünlük sağlayıp, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli teknik sorumlusu Cem Baki, “Maçın ilk yarısında oyunu ikinci bölgede kabul ettik. İkinci yarıda ise önde baskı yaparak, rakibin topla çıkmasına engel olduk. Bu yarıda pozisyonlar da bulduk, değerlendiremedik. Penaltılara gitmeden de maçı kazanabilirdik. Bu çocuklarla çok çalıştık, başardık. Çok mutluyum, sporcularımı kutluyorum” dedi.