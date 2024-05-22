Cem Baki: Bu maç için bir hafta çalıştık

“MAÇ İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTTİ”
Siyah-Beyazlı ekip, penaltı atışlarında Kullarspor’a 4-1 üstünlük sağlayıp, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli teknik sorumlusu Cem Baki, “Maçın ilk yarısında oyunu ikinci bölgede kabul ettik. İkinci yarıda ise önde baskı yaparak, rakibin topla çıkmasına engel olduk. Bu yarıda pozisyonlar da bulduk, değerlendiremedik. Penaltılara gitmeden de maçı kazanabilirdik. Bu çocuklarla çok çalıştık, başardık. Çok mutluyum, sporcularımı kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.