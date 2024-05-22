Kullarspor’da üzüntü

UMUTLAR BARAJ MAÇINA KALDI

U-17 Ligi Play-Off finalinde rakibine mağlup olan kullarspor7da çok büyük üzüntü yaşanıyor. Ancak Kırmızı-Siyahlı ekip, dördüncü takımın belirleneceği baraj maçlarını kazanıp, bu amacına ulaşmayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Abdullah Çelikyılmaz, “Maçın ilk yarısı bizim istediğimiz gibi gitti. İkinci yarıda da pozisyonlar buldu. Penaltılarda ilk iki atışı kaçırınca, moral bozukluğu yaşadık. Baraj maçlarında başarılı olup, Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz” dedi.