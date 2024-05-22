Kullarspor’da üzüntü

UMUTLAR BARAJ MAÇINA KALDI
U-17 Ligi Play-Off finalinde rakibine mağlup olan kullarspor7da çok büyük üzüntü yaşanıyor. Ancak Kırmızı-Siyahlı ekip, dördüncü takımın belirleneceği baraj maçlarını kazanıp, bu amacına ulaşmayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Abdullah Çelikyılmaz, “Maçın ilk yarısı bizim istediğimiz gibi gitti. İkinci yarıda da pozisyonlar buldu. Penaltılarda ilk iki atışı kaçırınca, moral bozukluğu yaşadık. Baraj maçlarında başarılı olup, Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.