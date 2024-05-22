Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Karamürsel İY penaltılarda güldü

ABONE OL Google News Sayfamız

U-17 Ligi Play-Off finalinde Kullarspor ile Karamürsel İdman Yurdu karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Karamürsel İY, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Karamürsel İY penaltılarda güldü mask
Karamürsel İY penaltılarda güldü
Karamürsel İY penaltılarda güldü
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İLK YARI KULLAR, İKİNCİ YARI KARAMÜRSEL İY ÜSTÜNDÜ

U-17 yaş grubunda Play-Off’ta finale kadar gelen Kullarspor ile Karamürsel İdman Yurdu, Derince Stadı’nda oynanacak maçı kazanıp, Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyordu. Maçın ilk yarısında Kullarspor, rakibine göre daha üstün oynadı. Yunus Emre Şahin ile yakaladığı net fırsatı da kullanamadı, kaleci Mehmet Yusuf başarılıydı. İkinci yarıda Karamürsel İY, oyunda kontrolü ele geçirdi, Talha Deniz, Muhammet Ali Gürbüz ile iki önemli fırsatı kaçırdı.

PENALTILARDA KARAMÜRSEL İY GALİP

Maçın normal süresi 0-0 bitti. Bu maçlarda uzatmaya gidilmeden direk penaltı atışlarına geçiliyor. Penaltı atışlarında Karamürsel İdman Yurdu 4’de 4 yaptı. Siyah-Beyazlı ekipte, Muhammet Ali Gürbüz, Orhan Saltık, Abdullah Emre Bayrak ve Mert Ali Alpaslan’ın vuruşları golle sonuçlandı. Kullarspor da ilk iki penaltıda Emirhan Furuncu topu direğe vurdurdu, Rıdvan Furuncu da dışarı attı. Üçüncü penaltıyı Mert Sait gole çevirdi. Karamürsel İY 4’de 4 yapınca, Kullarspor’un 4.penaltı atmasına gerek kalmadı, maçı 4-1 Siyah-Beyazlı ekip, kazandı. 

Karamürsel İY penaltılarda güldü

KARAMÜRSEL İDMAN YURDU- Siyah-Beyazlı ekip, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı.

Karamürsel İY penaltılarda güldü

BÜYÜK SEVİNÇ- Karamürsel İY’nin futbolcuları maçtan sonra çok büyük sevinç yaşadı. Kenan MERİÇ

Karamürsel İY penaltılarda güldü

MEHMET YUSUF- Karamürsel İY kalecisi, ilk yarıda çok önemli bir pozisyonda gole izin vermedi.

Karamürsel İY penaltılarda güldü

GOL YOK- Maçın normal süresi 0-0 bitmesine rağmen iki takımda pozisyon buldu, bunları değerlendiremedi.

Karamürsel İY penaltılarda güldü

PENALTILARA GİTTİ- Maçın hakemi Damla Doğan 0 biten maçta iki takım kaptanı ile birlikte.

 

# Türkiye, deniz, Derince, karamürsel

22 May 2024 - 15:13 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL