Karamürsel İY penaltılarda güldü

İLK YARI KULLAR, İKİNCİ YARI KARAMÜRSEL İY ÜSTÜNDÜ

U-17 yaş grubunda Play-Off’ta finale kadar gelen Kullarspor ile Karamürsel İdman Yurdu, Derince Stadı’nda oynanacak maçı kazanıp, Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyordu. Maçın ilk yarısında Kullarspor, rakibine göre daha üstün oynadı. Yunus Emre Şahin ile yakaladığı net fırsatı da kullanamadı, kaleci Mehmet Yusuf başarılıydı. İkinci yarıda Karamürsel İY, oyunda kontrolü ele geçirdi, Talha Deniz, Muhammet Ali Gürbüz ile iki önemli fırsatı kaçırdı.

PENALTILARDA KARAMÜRSEL İY GALİP

Maçın normal süresi 0-0 bitti. Bu maçlarda uzatmaya gidilmeden direk penaltı atışlarına geçiliyor. Penaltı atışlarında Karamürsel İdman Yurdu 4’de 4 yaptı. Siyah-Beyazlı ekipte, Muhammet Ali Gürbüz, Orhan Saltık, Abdullah Emre Bayrak ve Mert Ali Alpaslan’ın vuruşları golle sonuçlandı. Kullarspor da ilk iki penaltıda Emirhan Furuncu topu direğe vurdurdu, Rıdvan Furuncu da dışarı attı. Üçüncü penaltıyı Mert Sait gole çevirdi. Karamürsel İY 4’de 4 yapınca, Kullarspor’un 4.penaltı atmasına gerek kalmadı, maçı 4-1 Siyah-Beyazlı ekip, kazandı.

KARAMÜRSEL İDMAN YURDU- Siyah-Beyazlı ekip, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı.

BÜYÜK SEVİNÇ- Karamürsel İY’nin futbolcuları maçtan sonra çok büyük sevinç yaşadı. Kenan MERİÇ

MEHMET YUSUF- Karamürsel İY kalecisi, ilk yarıda çok önemli bir pozisyonda gole izin vermedi.

GOL YOK- Maçın normal süresi 0-0 bitmesine rağmen iki takımda pozisyon buldu, bunları değerlendiremedi.

PENALTILARA GİTTİ- Maçın hakemi Damla Doğan 0 biten maçta iki takım kaptanı ile birlikte.