Kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız bedeni bulundu

Olay, Erenler Mahallesi Mücahit Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki daireden kötü koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, 1. kattaki dairede ikamet eden Necdet Altın'ın (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Altın'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dairede incelemelerde bulundu. Altın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan, komşularının Altın'dan yaklaşık 4 gündür haber alamadığı öğrenildi. Necdet Altın'ın bekar olduğu ve evinde yalnız yaşadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.