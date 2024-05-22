Yahya Kaptan’daki saldırgan köpeklere müdahale

İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ulaşan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan hayvanseverlerle işbirliği yaparak saldırgan köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler, güvenli bir şekilde Büyükşehir barınağına teslim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenliği için benzer olayların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, hayvanseverlerle ortak hareket ederek sokak hayvanlarının refahını sağlamak için daha fazla önlem alacaklarını ifade ettiler. Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ettiler.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ks 1966 - Hemen Edebali ortaokulu yanında cami avlusunda köpekler sonra recep topaloglu spor salonu etrafındaki köpekler sonra grosmarket bankamatik kapatın kulübesi içinde yatan köpekler toplanacak köpek çok.
Çomar - Hayvanseverler kim kardeşim görevleri ne ?.alıp evlerine götürsünler o zaman o köpekleri.hayvansever değil hayvana tapar olmuşlar resmen.
Xx - Çok şükür
Deri̇nce Çinarli Halki - AYNI OLAYLAR AKŞAM SAATLERİNDE VE GECE DERİNCE ÇENESUYU ÜST GEÇİDİNDE ATATÜRK CADDESİ VE AYNI CADDENİN ÜST TARAFLARINDA DA MEVCUT BURAYA DA BİR GÖZ ATARSANIZ MEMNUN OLURUZ.
AYNI OLAYLARIN BURADA DA YAŞANMADAN TEDBİRLERİNİZİ LÜTFEN ALINIZ.
VATANDAŞ VE ÇOCUKLAR İŞE OKULA KORKU İÇİNDE GİDİP GELİYOR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.