Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Yahya Kaptan’daki saldırgan köpeklere müdahale

ABONE OL Google News Sayfamız

Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olaydan sonra hızlıca harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgedeki hayvanserverlerle birlikte saldırgan köpekleri alarak büyükşehir barınağına teslim etti.

Yahya Kaptan’daki saldırgan köpeklere müdahale mask
Yahya Kaptan’daki saldırgan köpeklere müdahale
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ulaşan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan hayvanseverlerle işbirliği yaparak saldırgan köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler, güvenli bir şekilde Büyükşehir barınağına teslim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenliği için benzer olayların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, hayvanseverlerle ortak hareket ederek sokak hayvanlarının refahını sağlamak için daha fazla önlem alacaklarını ifade ettiler. Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ettiler.

Yahya Kaptan’daki saldırgan köpeklere müdahale

Kaynak: İHA

# İzmit, ifade, Büyükşehir, İzmit Belediyesi, vatandaş

22 May 2024 - 15:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Ks 1966 - Hemen Edebali ortaokulu yanında cami avlusunda köpekler sonra recep topaloglu spor salonu etrafındaki köpekler sonra grosmarket bankamatik kapatın kulübesi içinde yatan köpekler toplanacak köpek çok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 16:08
03

Çomar - Hayvanseverler kim kardeşim görevleri ne ?.alıp evlerine götürsünler o zaman o köpekleri.hayvansever değil hayvana tapar olmuşlar resmen.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 16:03
01

Deri̇nce Çinarli Halki - AYNI OLAYLAR AKŞAM SAATLERİNDE VE GECE DERİNCE ÇENESUYU ÜST GEÇİDİNDE ATATÜRK CADDESİ VE AYNI CADDENİN ÜST TARAFLARINDA DA MEVCUT BURAYA DA BİR GÖZ ATARSANIZ MEMNUN OLURUZ.

AYNI OLAYLARIN BURADA DA YAŞANMADAN TEDBİRLERİNİZİ LÜTFEN ALINIZ.

VATANDAŞ VE ÇOCUKLAR İŞE OKULA KORKU İÇİNDE GİDİP GELİYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 15:42
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL