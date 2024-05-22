Derince GB son dakikada yıkıldı

İLK YARI ÇOK İYİ OYNADI

Yarı final maçında Maltaspor’u 2-1 yenen Derince GB, finalde Gebze Fener 41 Gücüspor ile kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısında Derince GB, çok daha ataktı, pozisyonlara da girdi. Kırmızı-Beyazlı ekipte, cezalı Eren Güvercin ve Tuna Özdemir bu maçta forma giyemedi. Maçın ikinci yarısında fizik gücü daha iyi olan Fener 41 Gücüspor, son dakikalarda Samet Ezer’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı, Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek dört takımdan biri oldu. Derince GB Teknik Sorumlusu Muhammet Çevik, “İlk yarıda maçı koparabilirdik. Net pozisyonlar buldu. Takım kaptanımız Eren Güvercin’in cezalı olması bizi etkiledi. Fizik gücü çok güçlü bir rakibe karşı çok iyi oynadık” dedi.