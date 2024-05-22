Öğrencilere cinsel istismar iddiası: Öğretmen gözaltında

İstanbul'da polis ekipleri, Çekmeköy ilçesindeki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G.'yi yakaladı.

Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA