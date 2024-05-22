Serkan Yılmaz hakemliğe oğlunun maçında veda etti

İlimizde uzun yıllardır futbol hakemliği yapan ve aynı zamanda öğretmen olan Serkan Yılmaz, hakemlik kariyerini oğlu Ege Kağan’ın oynadığı maçla noktaladı. Serkan Yılmaz vedasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

15 YIL ARALIKSIZ HAKEMLİK YAPTI

“Son seremoni, son tokalaşma, kaptanlar ile son poz, son yönetim ve son düdük çaldı. 2008-2009 sezonu ile başladığım hakemlik kariyerime 2023-2024 sezonunda 15 yıl aralıksız devam ettiğim ve hayali ile yaşadığım oğlumun da oynadığı U-11 müsabakasını yöneterek veda ediyorum... Oğlumun ilk resmi müsabakası benim ise yönettiğim son resmi müsabaka ile yeşil sahalarda düdük çalmaya veda edişimin hüznünü tarif edemiyorum. Üzerimde emeği olan tüm gözlemci hocalarım, hakem abilerim, hakem kardeşlerime ve sporun tüm paydaşlarına teşekkürü borç bilirim... Sağlıcakla kalın, Hoşça kalın”

Kaynak: SPOR SERVİSİ