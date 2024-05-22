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22 May 2024 - 15:58- Asayiş G:

Polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti: Bekçi ve polislere 21 yıl hapis

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Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin, Kocaeli'de polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçi ayrı ayrı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti: Bekçi ve polislere 21 yıl hapis
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Olay, 2023'ün mayıs ayında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Meryem Ö.'nün evine misafirliğe gelen Furkan Sevinç, geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., yanına 8 yaşındaki kızını da alarak markete gitti. İddiaya göre, Furkan Sevinç, evde yalnız kaldığı 2 yaşındaki Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Bayılan bebeğe tokat atarak ayıltmaya çalışan Sevinç, bebeği ayıltamayınca yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç doktorlara çocuğun dayısı olduğunu, bayılarak nöbet geçirdiğini söyledi. Yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı muayenesinde anlaşılınca olayla ilgili anne Meryem Ö. ile Furkan Sevinç tutuklandı.
Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmalar neticesinde de ölen bebeğin 8 yaşındaki ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. 5 şüphelinin bu olaya karıştığı iddia edildi. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'sinin ise İstanbul'da olduğu belirlendi. Olaya karıştığı tespit edilen Metin Sucu (49) ile Ahmet G.'de (50) 22 Mayıs'ta İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp, Zonguldak'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

2 şüpheliden biri hayatını kaybetti

Ekip otosu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobanda seyir halindeyken, şüphelilerin kelepçelerinin sıkı olduğu, canlarının acıdığını söylemesi üzerine durdu. İddiaya göre, kelepçeleri çıkarılan şüphelilerden Metin Sucu araçtan inerek kaçtı. O esnada polis memuru M.E.C. (34) ile bekçi U.O. (36) şahsı yakalayarak tekrardan polis otosuna aldı. Ekipler araçla yola devam ederken iddiaya göre, şüpheliler taşkınlık çıkarmaya başladı. Şüphelileri sakinleştiren ekipler yoluna devam etti. Bir süre sonra şüphelilerin rahatsızlanması üzerine ekipler şahısları en yakın hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kalbi duran Metin Sucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polis memurları M.E.C. , M.Y. (41) ile bekçi U.O. "görevi ihmal" ve "ölüme sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan diğer şüpheli Ahmet G. ise götürüldüğü Çaycuma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra Ahmet G'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Biz sadece görevimizi yerine getirdik"

Haklarında "Görevi ihmal" ve "Ölüme sebebiyet verme" suçlarından dava açılan polis M.E.C., M.Y. ile bekçi U.O'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan polis M.E.C., "Olayın böyle olmasını istemezdik. Biz sadece görevimizi yerine getirdik. Sanıklar kaçtıkları için orantılı şekilde müdahalede bulunduk. Olay böyle sonuç bulduğu için üzgünüm" dedi.

"Yapılan taşkınlığa karşı görevimizi yaptık"

Üzgün olduğunu dile getiren M.Y., "Üzgünüz, bu durum bizi derinden sarstı. Yapılan taşkınlığa karşı görevimizi yaptık. Hastanenin çalışanları şüphelilerin istismar suçu sebebiyle yakalandıklarını duydukları için umursamaz davrandılar, 'Sadece yasal süreci yerine getireceğiz' dediler. Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yaptık. Olay böyle sonuçlandığı için pişmanım. Ölmesin diye çok çaba sarf ettik" şeklinde konuştu.
Bekçi U.O. ise "Olayın ilk duyulduğu zaman hastane sürecinde halk ayaklandı, linç etmeye kalktı, biz onlara set olduk. Hal böyleyken neden biz böyle bir şey yapalım? Diğer sanıkların dediklerine katılıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, 3 sanığın Metin Sucu'ya karşı işlemiş olduğu "Nitelikli kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan ayrı ayrı 18 yıl, Ahmet G.'ye yönelik işlemiş oldukları "Kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar toplam ayrı ayrı 21 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Kararı duyan aile gözyaşlarına boğularak verilen karar tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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22 May 2024 - 15:58 Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

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