Bakan Işıkhan: Uzaktan muayene SGK kapsamında

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi"

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.

Kaynak: TRT Haber