Katilin hesabında kan donduran yorum

Olay, pazar günü gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

T.A. ifadesinde işlediği cinayeti anlatarak 6 arkadaş arabayla gezdikten sonra Rümeysa ile birlikte yalnız kaldıklarını, alkol aldıktan sonra Rümeysa ille birlikte olmak istediğini söyledi. Rümeysa’nın birliktelik teklifini kabul etmediğini belirten T.A. önce korkutmak için Rümeysa’nın boynuna ip bağlayarak, arabanın içerisindeki demire bağladığını ardından da darp ettiğini anlattı.

112’Yİ ARAMIŞ

T.A. Rümeysa’nın kafasını vurduktan sonra öldüğünü düşünerek kaza planı yaptığını söyledi. Rümeysa’yı sürücü koltuğuna oturtarak arabayı boşa aldığını ve rampa bıraktığını söyleyen katil, aracın direğe çarptıktan sonra duramayarak uçurumdan yuvarlandığını ardından 112’yi arayıp kaza ihbarı yaptığını anlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN YORUM

Katil T.A’nın sosyal medya hesabına gelen yorum ise kan dondurdu. Sahte kullanıcı adı ile yapılan yorumda katili haklı bulan şahıs daha sonra hesabını kapattı. İşte katilin hesabına gelen o yorum:

Kaynak: Haber Merkezi