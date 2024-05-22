Körfez’de ‘dumansız’ mangal keyfi başladı

HAFTANIN ALTI GÜNÜ AÇIK
Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli’de bir ilk olan mangal üniteleri, geçtiğimiz yıl hizmete başladık, büyük beğeni görmüştü. Kış aylarında kapalı olan üniteler yaz dönemi öncesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak üniteler, 13.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Ücretsiz olarak hizmet verecek olan ünitelerde pişirme işlemi dışında sıcak su hizmeti de olacak. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri sayesinde koku ve duman engellemiş oluyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.