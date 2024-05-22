Körfez’de ‘dumansız’ mangal keyfi başladı

HAFTANIN ALTI GÜNÜ AÇIK

Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli’de bir ilk olan mangal üniteleri, geçtiğimiz yıl hizmete başladık, büyük beğeni görmüştü. Kış aylarında kapalı olan üniteler yaz dönemi öncesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak üniteler, 13.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Ücretsiz olarak hizmet verecek olan ünitelerde pişirme işlemi dışında sıcak su hizmeti de olacak. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri sayesinde koku ve duman engellemiş oluyor.

Kaynak: Bülten