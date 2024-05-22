Başkan Özlü: "Gençlik neredeyse biz orada olacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genç Kocaelililer Derneği iş birliğiyle Damlar Vadisi İbrahim Gencer Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi. Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan'ın moderatörlüğünde gençlerle sohbet eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, kariyer yolculuğu ile ilgili bilgiler verdikten sonra Başiskele'de gençlere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile önceki dönemde birçok projeyi gençlerle birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yasin Özlü, "Başiskele'mizde gençlere yönelik yaptığımız çalışmalar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 kez ödüllendirildi. Tabii bizim için en büyük ödül Genc-i Âlâ çatısı altında yaptığımız hizmetler ile ilgili sahada gençlerden ve gençlerin ailelerinden aldığımız olumlu dönüşlerdi. Çok güzel ifadelerle karşılaştık. Toplumun gerçekten çok büyük beğenisini ve takdirini kazanan işler yaptığımızı gördük. Bu anlamda motivasyonumuz bir kez daha arttı, enerjimize enerji kattı. Bu yeni dönemimizde de geleceğimizin istikbali ve hazinesi olarak gördüğümüz gençlerimize yatırımlarımız devam edecek. Gençlerimizin engin fikirleri ve önerileriyle yeni projeler üreteceğiz. Spordan sanata, teknolojiden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar gençlik nerede ise biz orada olacağız" dedi.

Programda soruları da cevaplayan Başkan Özlü, daha sonra gençlerle birlikte türküler söyledi. Başiskele Belediyesi Neşet Ertaş Müzik Okulları Eğitmeni Bukte Saatcı'nın canlı performasıyla ateş başında türküler söyleyen gençler, keyifli bir akşam geçirdi. Programda gençlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: İHA