'Yirbironbeş Treni' adlı oyun kervansaray’da sahnelenecek

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri her hafta bir tiyatro oyunu ücretsiz şekilde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Etkinlikler kapsamında "Yirmibironbeş Treni" adlı tiyatro oyunu, 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında tiyatroseverler ile buluşacak. Toygun Orbay'ın yazdığı oyun, Sanatoryum Tiyatro Gurubu tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm tiyatro tutkunlarını oyuna davet etti.

TİYATRONUN KONUSU

Yaşam; Sona odaklanmayı bırakıp süreçten keyif aldığımızda, süreci yaşayabildiğimizde akmaya başlar. Ancak o zaman beklediğimiz fırsatlarla buluşabilir, kendi dünyamızın içinde boğuşmak yerine farklı dünyaları keşfe çıkabilir, kendi dünyamızı yeniden yaratabiliriz. Belki herkesin beklediği bir 21.15 treni vardır beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif aldığında yakalayabileceği…

Kaynak: Bülten