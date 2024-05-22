24 yaşındaki hırsız 28 yıl ceza aldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 28 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ve 80 TL para cezası ile aranan Ç.S.(24) isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ofli Paşa - İnanmayın, üç ay sonra serbest bırakıyorlar, hırsız kaldığı yerden milletin canını yakmaya devam eder.
Fenasi - Seneye dısarıda, baslar “elbet bir gün”, “bedel ödendi”
Ömer - Çok mutlu görünüyor
Horoz - NİYE OLMASIN Kİ 3 AY SONRA TAHLİYE SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM
Son Pişman - Sanki yakalandığına memnun, altı ay yatar çıkarım diyordurü
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.