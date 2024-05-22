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Çelik’ten seferberlik hali düzenlemesi için açıklama  

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan  ve sosyal medyada gündem olan Seferberlik Hali Düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, tüzüğün 1990 yılında hayata geçtiğini dile getirip "Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekir." dedi.

Çelik’ten seferberlik hali düzenlemesi için açıklama   mask
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AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.

MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ekonomi ve eğitim başlıklarında birer sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantı sonraı Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kampta Meclis, parti teşkilat çalışmaları değerlendirilir ekonomi dış politika kapsamında sunum yapılır. Kamp için hazırlıklarımızı sürdüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış poitikada Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi ve orada uygulanan soykırıma karşı ortaya koyduğumuz tutum çerçevesinde. İç politikada da gelişmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. MKYK üyelerine önümüzdeki 4 yıllık dönemi değerlendirirken birlik beraberliğin konusunda açıklamalar yaptılar.

Cumhur İttifakı içerisinde birlik ve beraberliğin korunmasıdır. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak.

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Tüzük kaldırılıp yönetmenliiğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır.

Daha önce değişecekti deprem nedeniyle ertelendi. Olağan bir şekilde güncellenmiştir.

Kaynak: AA

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22 May 2024 - 16:58 - Siyaset --- Okunma

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