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ÖNEM’in Derince galası

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz; Derince’de düzenlenen “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesinin 4.Dönem Gala Programına katıldı.

ÖNEM’in Derince galası mask
ÖNEM’in Derince galası
ÖNEM’in Derince galası
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Dezavantajlı olan çocuk ve gençlerimize yönelik kişilik gelişimi, sorun çözme ve iletişim, akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla oluşabilecek olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan ÖNEM projesinin Derince gala programı

Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda düzenlendi. Vali Yavuz ve eşinin ilimizde 2020 yılından bu yana uyguladığı programın Derince galasına

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisiyle karşılanan Yavuz çifti ve protokol, fuaye alanında öğrenciler tarafından yapılan el sanatları ve resim sergisini gezdi.

ÖNEM’in Derince galası

SİZLER GELECEĞİMİZSİNİZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“- Evlatlarımıza koşulsuz sevgi gösterelim ve onları hayata hazırlayalım. İşte yaklaşık 2009'dan bu yana yürüttüğümüz, çeşitli bilimsel görüşlerle de iyice geliştirdiğimiz ÖNEM projesinin çıkış mantığı budur. İletişim çağında yaşarken, aslında insanların iletişiminin koptuğu bir çağda yaşıyoruz.

Her şeyin sanal olduğu ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız bir ortamdayız. Birbirimizi duyamıyoruz. Daha da önemlisi birbirimizi hissedemiyoruz. Dolayısıyla şikayet etmenin en kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Herkes birbirini suçluyor. Efendim gençlik elden gidiyor, ne olacak? Efendim öyle oluyor, ne olacak? Böyle oluyor, ne olacak? Peki kim yapacak bunu? Herkes şikâyet edecekse sorunu kim çözecek? Biz şikâyet toplumu olmaktansa proaktif bir yaklaşımla sorunları çözmenin gayreti içerisinde olmayı tercih eden bir toplum olduk, olmaya da devam ediyoruz.

Sevgili gençler, kendinize güvenin, yalnız değilsiniz. Sizleri gerçekten amasız, fakatsız, koşulsuz seviyoruz ve sizleri bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz.

ÖNEM’in Derince galası

EVLATLARIMIZI ELİNDEN TUTAN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Bizim amacımız, evlatlarımızı erdemli, ahlaklı, iyiliği çoğaltan gençler olarak yetiştirmektir. Sadece akademik başarıları hedefleyen bir eğitim sisteminin başarılı olamayacağı kanaatindeyim. İyiliği, erdemli davranışları, ahlakı temel alan bir anlayışı ortaya koymamız gerekiyor. Bu projede başta kaymakamımız olmak üzere okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, hamilerimiz, bu işe gönül veren bir çok insan çalıştı, emeklerine yüreklerine sağlık. Bu milletin evlatlarının elinden sımsıkı tutan herkese ama herkese gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarım, yolunuz bahtınız açık olsun.”

ETKİNLİKLER VE HATIRA FOTOĞRAFI

Alparslan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Şahin tarafından hazırlanan “Çok Önemli” isimli kısa film gösterimi, Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Gölge Oyunu gösterisi, Atatürk Anaokulu öğrencisi Elis Berra Omurca’nın İstiklal Marşı’nı okuması ve Çenesuyu Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği koro ile devam eden gala programı; ÖNEM Projesi öğrencilerine hediyelerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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22 May 2024 - 17:07 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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