Akpınar: KOÜ’de personel servisleri kaldırılmamalıdır

Kocaeli Üniversitesi’nin Umuttepe Yerleşkesi bayta solmak üzere çok sayıda yerleşkede, dağınık alanda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Ali Talip Akpınar;

“Bu dağınık yapı içerisinde iş ve işleyişin aksamaması adına eski yönetimler yerleşkelere giden toplu taşıma araçlarının sayı, saat ve kapasite açısından da yetersiz olması nedeniyle Personel Servisi koyarak bir çözüm üretmişlerdir.” dedi. Akpınar, bugün gelinen noktada tasarruf tedbirleri kapsamında bu personel servislerinin kaldırılmasının gündeme geldiğini hatırlattı, şunları söyledi:

“- Bu durum personellerimizi mağdur ettiği gibi üniversitemizi de mağdur edecektir.

TASARRUFA DEĞİL ARTIŞA NEDEN OLACAK

Personellerimizden çalıştığı birime uzak yerlerde ikamet edenler, üniversitenin personel servisini kaldırması sonrasında mevcut yapı ve imkanlar ile işe gidip gelmek zorunda kalacaktır.

Bu durum çalışanlarımıza; zaman kaybı, zahmet ve ilave maliyeti olarak yansıyacaktır. Personel servislerini kaldırarak yapılacak tasarruf tedbirinin faturası çalışanımıza ödetilecektir. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Doğru bir karar olmayan servislerin kaldırılma uygulamasından personelin hem maliyet hem zaman hem de yorgunluk olarak daha az etkilenmesi, bu uygulamadan dolayı çalışan memnuniyetsizliğini azaltmasının yanı sıra Kocaeli Üniversitesinde etkinlik, verimlilik ve iş kaybının da daha az olmasına neden olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Kaynak: Haber Merkezi