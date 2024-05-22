Sinan Yolcu, SP İzmit İlçe Yönetimine katıldı

Saadet Partisi’nin (SP), 2024 Yerel Seçimleri İzmit Belediye Başkan Adayı olan Sinan Yolcu, siyasete bu kez partinin bir yöneticisi olarak devam edecek. Sinan Yolcu’nun, SP İzmit İlçe Yönetim Kurulu’na katıldığını SP İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
Murat Karaturp yaptığı açıklamada “Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adaylığımızı başarıyla gerçekleştiren Sayın Sinan Yolcu yeni dönemde yönetimimize dâhil olmuştur. Ülkemize daha güzel hizmetler gerçekleştirmek dileğiyle hayırlı olsun” görüşüne yer verdi. Kocaeli Kandıralılar Derneği geçmiş dönem Başkanı da olan Sinan Yolcu yerel seçimde 2 bin 509 oyla, oyların yüzde 1,2’sini almıştı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.