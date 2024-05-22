Borcu olanlar dikkat! Trafik cezası, harç ve vergi borcu olanları yüksek faiz bekliyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezası borcu olan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi devreye girdi.
Düzenleme ile kamu alacakları için gecikme zammı oranları artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, harç, idari para cezası, trafik cezası borcu olup da zamanında ödemeyenlere her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4.5 faiz işletilecek. Söz konusu oran 21 Mayıs’tan önce %3.5 olarak uygulanıyordu.
HER AY ÜSTÜNE EKLENİYOR
Örneğin 10 bin liralık bir vergi borcu olan vatandaş daha önce 1 aylık gecikme karşılığında 350 lira faiz öderken, 21 Mayıs itibarıyla her 1 aylık gecikme için 450 lira faiz ödemek durumunda kalacak. Eğer bu borç 12 ay boyunca ödenmezse her ay üzerine eklenen faizlerin toplam maliyeti (bileşik faizi) 1 yıl sonunda %69.58’e çıkıyor. Yani 10 bin liralık borç 16 bin 958 liraya yükseliyor. Dolayısıyla borcu olanların biran önce bu kamu borcundan kurtulması avantajlı olacaktır.
MEVDUAT MANTIĞI İŞLEMEZ
Kamuya vergi, harç ve idari para cezası borcu olanlar daha önce “Ben bu borcu ödeyeceğime mevduata yatırır aylık %4.5-5 faiz geliri elde ederim” diyordu. Şimdi gecikme cezalarının mevduatla eşitlenmesi, borcu ertelemenin önüne geçecek gibi görünüyor.
Bir başka deyişle devletin bu dönemde alacaklarını tahsili artabilir. Çünkü geciken borcun maliyeti hiç de azımsanacak gibi değil. Çünkü yıllık %70’e dayanan maliyet borcun neredeyse ikiye katlanması anlamına geliyor.
AMME ALACAKLARI NELERDİR?
Devlete, idarelere ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası aslı ile gecikme zammına amme alacağı (kamu alacağı) deniyor. Bir başka deyişle kamu alacakları başta vergiler olmak üzere adli ve idari para cezalarını da kapsıyor. Yasal düzenlemelere göre vergi dahil kamu alacağı, öngörülen yasal süre içinde ödenmezse, bu sürenin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı %4.5 oranında gecikme zammı uygulanacak.
TECİL EDENLER NE KADAR ÖDEYECEK?
Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık %36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, %48 olarak belirlendi. 21 Mayıs’tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 tecil faizi uygulanacak. Mükellefler vergi borçlarını ödeyemedikleri durumlarda 36 aya kadar taksitlendirme isteyebiliyorlar. Bu durumlarda tecil faizi uygulanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Servetiye Cephesi - Para mı var vergi verecek. Devletin kasası suyunu çekince vatandaşı limon gibi sıkıp çatalla içini kurcalıyorlar ki kalan bir kaç damla suyu da çıksın.
Emekli - En büyük tefeci devlet olmuş .faizler zamları giydirmece maşallah bu devleti yönetenler hepsi hırsız en tepesinden en aşagısına kadar 7göbek hırsız bunlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.