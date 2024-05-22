Kartepeli boksörler Türkiye ikincisi oldu

TUANA VE MUHAMMET KÜRSÜYE ÇIKTI

Finalde kaybeden iki boksörde ikinci olup, Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kartepe Belediyespor Antrenörü İsmail Çelikiz, iki sporcunun başarısından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Çelikiz, “Tuana ve Muhammet Yusuf daha 6-7 ay gibi kısa sürede buralara geldiler. Bu iki sporcumdan da gelecek için çok umutluyum. İleriki yıllarda bu iki simi Milli takımda görebiliriz” dedi.