Kartepeli boksörler Türkiye ikincisi oldu

TUANA VE MUHAMMET KÜRSÜYE ÇIKTI
Finalde kaybeden iki boksörde ikinci olup, Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kartepe Belediyespor Antrenörü İsmail Çelikiz, iki sporcunun başarısından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Çelikiz, “Tuana ve Muhammet Yusuf daha 6-7 ay gibi kısa sürede buralara geldiler. Bu iki sporcumdan da gelecek için çok umutluyum. İleriki yıllarda bu iki simi Milli takımda görebiliriz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.