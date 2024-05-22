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22 May 2024 - 18:06- Gündem G:

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi , 26-31 Mayıs tarihlerinde Japonya’da düzenlenecek Japonya Jeoloji Birliği (JpGU) toplantısına katılacak. Gerçekleşecek toplantıda İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli’de uyguladıkları yapı envanter çalışmasını 80 ülkeden gelen katılımcılara anlatarak projeyi tüm dünyaya duyurmuş olacak.

Yavuz Solmaz
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Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar
Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar
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JPGU 2024’E İMO KOCAELİ DE KATILACAK

Japonya Jeoloji Birliği Toplantısı (JpGU) 2024, 26-31 Mayıs tarihleri arasında Chiba Eyaletindeki Makuhari Messe'de gerçekleştirilecek. Hibrit formatta düzenlenecek toplantıda yüz yüze fikir alışverişi yapılabilecek ortamlar da yer alacak. Dünyanın seçkin üniversiteleri ve 80 ülkeden katılımın olacağı toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi de katılım göstererek Kocaeli’de uygulanan yapı envanter çalışmasını anlatacak. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk, 27 Mayıs tarihinde video gösterimi, poster sunumu ve sözlü sunumlarını gerçekleştirecek.

230 BİN BİNAYI İNCELEMİŞ OLACAĞIZ

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün konuyla ilgili şunları söyledi: “2023 yılının temmuz ayında başladığımız yapı envanter tarama çalışmamızı tüm Kocaeli biliyor. Yaptığımız çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleşti. Şehrimizde 1999 depremi öncesinde yapılan binaların taramasını tamamladık. Bu ay Büyükşehir ile imzaladığımız yeni protokol kapsamında 1999-2007 arasında kalmış binaların taramasını da yapacağız. Bu çalışma ile Kocaeli’de 2007 yılından önce yapılmış yaklaşık 230 bin bina taranmış olacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE İLGİ UYANDIRDI

İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve hızlı tarama yöntemi konusunda eğitim almış 120 inşaat mühendisi arkadaşımızın Kocaeli’nin 12 ilçesinde yaptığı bu tarama diğer şehirlerde de ilgi uyandırdı. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin de rehberliğinde bizim projemize benzer şekilde diğer illerde taramalar yapıldı. Bu çalışma kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında bilgi alışverişleri gerçekleşti. Konu üzerinde araştırma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMAMIZI DÜNYAYA ANLATACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 25 Mayıs Cumartesi günü yola çıkacağız. Sempozyuma katılarak 27 Mayıs tarihinde Kocaeli’de gerçekleştirdiğimiz yapı envanter tarama çalışmasını dünyanın dört bir yanından sempozyuma katılım gösterenlere anlatacağız. Üst düzey ve yoğun katılımla gerçekleşecek bu sempozyumda yaptığımız çalışmanın daha da geliştirilmesini ele alacağız.

ULUSAL ANLAMDA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi olarak sempozyumda 2 dakikalık video gösterimi ve gün boyunca toplantı salonlarında poster sunumu ve sözlü sunumumuz olacak. Dünya üzerinde yapılan tarama çalışmalarıyla bizim yaptığımız çalışmayı yan yana getireceğiz. Bizim yapacağımız sunum deprem hazırlık çalışması ilgili bir konunun uluslararası sempozyumda anlatılması anlamında ilk olma özelliği taşıyor. Bize destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere çalışmanın tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum.

ZEMİN, GÖRSEL VE BİRÇOK KONUYA DİKKAT ETTİK

Dünya üzerinde birçok hızlı değerlendirme yöntemi var. Amerika’nın kullandığı Fema-154, Japon sismik yöntem, Kanada ve Hindistan’ın kullandığı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler arasında kabul edilmiş kriterler var. Bizim yaptığımız tarama yöntemi de kabul edilebilir bir yöntem. Bizim taramamızda yapının özelliklerine göre sınıflandırma yapılıyor. Hızlı taramayı yaparken zayıf kat, yumuşak kat, kısa kolon, bitişik nizam durumları, zemin etkileri, görsel kalite kriterlerine dikkat ettik. Bunlarla ilgili tüm detayları ortaya koyup yaptığımız puanlama sistemini paylaşacağız. Türkiye’den Gebze Teknik Üniversitesi ve biz katılıyoruz.”

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

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22 May 2024 - 18:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gölcüklü41 - kimse bina felan incelemedi nerde inceledi biz neden görmedim

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 22 Mayıs 19:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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