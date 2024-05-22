2.Küme Play-Off’ta maç programı belli oldu

EREĞLİSPOR-YEŞİLOVASPOR

3-2 kaybettiği Vezirçiftliğispor maçını rakip takımın talimatlara aykırı futbolcu oynattığı için 3-0 hükmen galip gelen Karamürsel Ereğlispor, Play-Off yarı finalinde Yeşilovaspor ile eşleşmişti. Bu maç 25 Mayıs Cumartesi günü 17.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. Mollafenarispor ile Turgutspor takımları da aynı gün, aynı saatte Derince Stadı’nda karşılaşacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta da Çayırova Belediye Eğitim ile Yenidoğanspor takımları 17.00’de finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Spor Servisi

Kaynak: Spor servisi