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Belediyeler gri suya geçmeli, vatandaş daha dikkatli olmalı

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Susuzluğun kapıda olduğu ilimizde yılın ikinci yarısının sorunsuz atlatılabilmesi için İSU bir dizi önlem alıyor. Kısa vadede Sapanca gölünden 2 pompa ile Yuvacık arıtma tesisine su alınması da var. Ancak İSU yetkilileri asıl görevin kamu kuruluşları, sanayi tesisleri ve vatandaşlara düştüğünü söylüyor. En önemli tedbir ise belediyelerin, sanayi tesislerinin gri su kullanımına bir an önce başlaması…

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Belediyeler gri suya geçmeli, vatandaş daha dikkatli olmalı mask
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SU AÇIĞI ÇOK FAZLA

Yağışların yok denecek kadar az olduğu kış sezonundan sonra Kocaeli kuraklık ile karşı karşıya. Yıllık 120 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan Yuvacık Barajında dün itibariyle 44 milyon 240 bin metreküp su bulunuyordu. Ancak günlük veriler yaklaşan su sıkıntısının habercisi. Barajdan şehre önceki gün itibariyle 438 bin metreküp su verilirken kaynaklarından baraja sadece 154 bin metreküp su geldi. Oysa geçtiğimiz yıl aynı gün kentte barajdan 372 bin metreküp su verilirken, baraja günde 434 bin metreküp su giriyordu. Bugün günlük su tüketimi ile baraja giren su arasında 254 bin metreküplük açık bulunuyor.

NAMAZGAH’TAN İZMİT’İN DOĞUSUNA SU VERİLECEK

Kocaeli’de su sorunun yaşanmaması için İSU önlemlerini almaya devam ediyor. Namazgah Barajından Kandıra’ya su veren İSU, bu suyun bir kısmını İzmit bölgesine vermeye hazırlanıyor. Özellikle yeni yerleşim alanı olan Sepetçi ve Sekbanlı bölgesi ile köylere Namazgah Barajından su getirilmesi için İSU, proje çalışmalarına başladı. Proje çalışmaları başladıktan sonra bu bölgeye su getirilmesi için hatların yapımı başlayacak.

YUVACIK’IN YÜKÜ AZALTILACAK

Aynı zamanda şu anda su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı’ndan Gölcük ve Karamürsel’e 2025 yılının sonuna doğru su verilmeye başlanması planlanıyor. Her iki barajdan kentin farklı noktalarına verilecek su ile Yuvacık Barajı’nın üzerindeki yük azaltılacak. Ancak bu önlemlerin hayata geçmesi zaman alacak. Bu nedenle su açığının kapatılması için yetkililer kısa vadede haziran ayı sonu itibariyle Sapanca Gölü’nden 2 pompa ile su almayı planlıyor.

BAHÇE SULAMAYIN HALI YIKAMAYIN

Ancak İSU yetkilileri vatandaşlardan ve kurumlardan su kullanımı ile ilgili daha dikkatli olmalarını istiyor. Vatandaşların suyu kullanırken daha dikkatli ve özenli olmasını isteyen yetkililer, vatandaşların bahçelerini içme suyu ile sulamamasını, halıları yıkamamasını istedi. Aynı zamanda su tasarrufu için evlerde kendi önlemlerini almalarını istedi. Vatandaşların su tasarrufu ile ilgili kamu spotları ve reklamlarla bilgilendirilmeleri bekleniyor.

BELEDİYELER GRİ SUYU KULLANMALI

Ancak en büyük önlemin de aslında kamu kurumlarının alması isteniyor. İSU yetkilileri özellikle belediyelerin bu süreçte park ve yeşil alan sulamasını, sokak yıkamalarını gri su ile yapmasını istiyor. İSU’nun arıtma tesislerinde elde ettiği gri suyu şu ana kadar hiçbir belediyenin sulama amaçlı ya da sokakları temizleme amaçlı kullanmadığı öğrenildi. İSU’nun bu çağırısından sonra ilk hangi belediyenin sulamada gri suya geçeceği merak konusu.

SANAYİ İÇİN DE ÇALIŞMA YAPILACAK

Sanayi kuruluşlarının gri suya geçmesi noktasında da İSU’nun yeniden bir çalışma yapması planlanıyor. Sanayi kuruluşlarının üretimde içme suyu ve yer altı kaynaklarını kullanmaması için yapılacak çalışmanın da su sorunu ile ilgili çözümler arasında olması hedefleniyor. Kocaeli’de sanayinin, bu yıl ve önümüzdeki yıl itibariyle daha fazla gri su kullanımına geçilmesi bekleniyor.

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22 May 2024 - 18:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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