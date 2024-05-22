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Seyirci ortalamamız 8 bin

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Kocaelispor’un geride kalan sezondaki 16 iç saha maçını 130 bin 454 biletli seyirci izledi. Temsilcimiz bin 153 taraftar ortalamasına oynadı. 1.Lig’den düştüğümüz sezon seyirci ortalaması 7 bindi.

Seyirci ortalamamız 8 bin mask
Seyirci ortalamamız 8 bin
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TOPLAM 130 BİN 454 BİLETLİ SEYİRCİ

Kocaelispor geride kalan sezonda ortalama 8 bin taraftara oynadı. İç sahadaki 16 maçı toplam 130 bin 454 biletli seyircinin izlediği belirlendi. Maç başı ortalaması 8153 olarak gerçekleşti.  Sezonun seyirci rekoru açık ara farla Sakaryaspor maçında kırıldı. Göztepe, 10 binin üzerine çıkılan iki maçtan biri oldu. Erzurum, Eyüp ve Çorum maçlarındaki sayı da sezonun ortalamasının üzerindeydi. Seyirci sayısının 5 binin altına düştüğü üç maç oldu. 4502 kişinin izlediği Bandırmaspor mücadelesi sezonun en az seyircili maçıydı.

DÜŞTÜĞÜMÜZ SEZON ORTALAMA 7 BİNDİ

Kocaelispor’un uzun yıllar sonda 1.Lig’e döndüğü ve küme düşme üzüntüsü yaşadığı 2021-22 sezonunda iç sahadaki 18 maçı toplam 130 bin 588 biletli seyirci izlemiş, maç başı ortalaması 7 bin olarak gerçekleşmişti. Geride kalan 2.Lig’de şampiyon olduğumuz Passolig kart dışında kağıt biletlerin de geçerli olduğu 2023-24 sezonunda ise Yeni Kocaeli Stadı’ndaki 13 maçı 65 bin 47 biletli seyirci takip etmiş, maç başı ortalaması 5 bin olarak kayda geçmişti.

Hangi maçı kaç biletli seyirci izledi:

1-      Sakaryaspor                           22. 221

2-      Göztepe                                 10. 385

3-      Erzurumspor                             9996

4-      Eyüpspor                                    9375

5-      Çorum FK                                    9271 

6-      Ümraniyespor                            8192

7-      Keçiörengücü                             7904

8-      Şanlıurfa                                       7134

9-      Boluspor                                     6730

10-   Adanaspor                                  6694

11-   Bodrum FK                                 6689

12-   Altay                                           6145

13-   Manisa FK:                                 5869

14-   Tuzlaspor                                   4777

15-   Gençlerbirliği                            4570

16-   Bandırma                                    4502

17-   Giresun                                       Cezalı 

Kaynak: Spor servisi

# yeni, Kocaeli, kocaelispor

22 May 2024 - 19:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Sahte Taraftarı Düş - İndirme bindirme taraftarı düşersen hiç değişmez gerçek taraftar 4 bin civarıdır. Ona bakarsan Ankara'ya bindirme sahte taraftarı götürdüler beleş otobüs 30 binkisi gitti parayı belediye ödeyecek..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 19:55

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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