Seyirci ortalamamız 8 bin

TOPLAM 130 BİN 454 BİLETLİ SEYİRCİ
Kocaelispor geride kalan sezonda ortalama 8 bin taraftara oynadı. İç sahadaki 16 maçı toplam 130 bin 454 biletli seyircinin izlediği belirlendi. Maç başı ortalaması 8153 olarak gerçekleşti. Sezonun seyirci rekoru açık ara farla Sakaryaspor maçında kırıldı. Göztepe, 10 binin üzerine çıkılan iki maçtan biri oldu. Erzurum, Eyüp ve Çorum maçlarındaki sayı da sezonun ortalamasının üzerindeydi. Seyirci sayısının 5 binin altına düştüğü üç maç oldu. 4502 kişinin izlediği Bandırmaspor mücadelesi sezonun en az seyircili maçıydı.
DÜŞTÜĞÜMÜZ SEZON ORTALAMA 7 BİNDİ
Kocaelispor’un uzun yıllar sonda 1.Lig’e döndüğü ve küme düşme üzüntüsü yaşadığı 2021-22 sezonunda iç sahadaki 18 maçı toplam 130 bin 588 biletli seyirci izlemiş, maç başı ortalaması 7 bin olarak gerçekleşmişti. Geride kalan 2.Lig’de şampiyon olduğumuz Passolig kart dışında kağıt biletlerin de geçerli olduğu 2023-24 sezonunda ise Yeni Kocaeli Stadı’ndaki 13 maçı 65 bin 47 biletli seyirci takip etmiş, maç başı ortalaması 5 bin olarak kayda geçmişti.
Hangi maçı kaç biletli seyirci izledi:
1- Sakaryaspor 22. 221
2- Göztepe 10. 385
3- Erzurumspor 9996
4- Eyüpspor 9375
5- Çorum FK 9271
6- Ümraniyespor 8192
7- Keçiörengücü 7904
8- Şanlıurfa 7134
9- Boluspor 6730
10- Adanaspor 6694
11- Bodrum FK 6689
12- Altay 6145
13- Manisa FK: 5869
14- Tuzlaspor 4777
15- Gençlerbirliği 4570
16- Bandırma 4502
17- Giresun Cezalı
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sahte Taraftarı Düş - İndirme bindirme taraftarı düşersen hiç değişmez gerçek taraftar 4 bin civarıdır. Ona bakarsan Ankara'ya bindirme sahte taraftarı götürdüler beleş otobüs 30 binkisi gitti parayı belediye ödeyecek..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.