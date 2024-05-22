Seyirci ortalamamız 8 bin

TOPLAM 130 BİN 454 BİLETLİ SEYİRCİ

Kocaelispor geride kalan sezonda ortalama 8 bin taraftara oynadı. İç sahadaki 16 maçı toplam 130 bin 454 biletli seyircinin izlediği belirlendi. Maç başı ortalaması 8153 olarak gerçekleşti. Sezonun seyirci rekoru açık ara farla Sakaryaspor maçında kırıldı. Göztepe, 10 binin üzerine çıkılan iki maçtan biri oldu. Erzurum, Eyüp ve Çorum maçlarındaki sayı da sezonun ortalamasının üzerindeydi. Seyirci sayısının 5 binin altına düştüğü üç maç oldu. 4502 kişinin izlediği Bandırmaspor mücadelesi sezonun en az seyircili maçıydı.

DÜŞTÜĞÜMÜZ SEZON ORTALAMA 7 BİNDİ

Kocaelispor’un uzun yıllar sonda 1.Lig’e döndüğü ve küme düşme üzüntüsü yaşadığı 2021-22 sezonunda iç sahadaki 18 maçı toplam 130 bin 588 biletli seyirci izlemiş, maç başı ortalaması 7 bin olarak gerçekleşmişti. Geride kalan 2.Lig’de şampiyon olduğumuz Passolig kart dışında kağıt biletlerin de geçerli olduğu 2023-24 sezonunda ise Yeni Kocaeli Stadı’ndaki 13 maçı 65 bin 47 biletli seyirci takip etmiş, maç başı ortalaması 5 bin olarak kayda geçmişti.

Hangi maçı kaç biletli seyirci izledi:

1- Sakaryaspor 22. 221

2- Göztepe 10. 385

3- Erzurumspor 9996

4- Eyüpspor 9375

5- Çorum FK 9271

6- Ümraniyespor 8192

7- Keçiörengücü 7904

8- Şanlıurfa 7134

9- Boluspor 6730

10- Adanaspor 6694

11- Bodrum FK 6689

12- Altay 6145

13- Manisa FK: 5869

14- Tuzlaspor 4777

15- Gençlerbirliği 4570

16- Bandırma 4502

17- Giresun Cezalı

Kaynak: Spor servisi