Takip ettiği genci silahla vurarak öldürdü

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde saat 15.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 21 yaşındaki Musa Can Biçici’yi bir şüpheli takip etmeye başladı.

Şüpheli, Musa Can Biçici’yi bir sitenin içerisinde hedefine aldıktan sonra çocuk parkının yanında tek el ateş ederek silahla yaraladı. Musa Can Biçici’nin yere düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Musa Can Biçici’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Biçici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ve kaçış güzergahını tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA