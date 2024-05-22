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22 May 2024 - 19:32- Asayiş G:

16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı elektrikli araç, kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aslantaş Sokak ile Köprülü Sokak arasında meydana geldi. B.K. (16) idaresindeki Volta marka 41 ATH 027 plakalı elektrikli araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. Kazanın şiddetiyle F.A. ile F.Ç. isimli kadınlar yaralandı, araç ise yaklaşık 15 metre sürüklenerek yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadınlardan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 16 yaşındaki B.K'nın ise polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Kazanın ardından yan yatan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen aracın önce kaldırıma, ardından da kadınların arasına daldığı anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

# Derince, araç, polis, soruşturma, MARKA

22 May 2024 - 19:32 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Üç Harfli Marketler - İnşallah büyükler kanun tasarısı ceza uyarı her neyse bunun önüne geçer. Marketlerde peynir ekmek satar gibi elektrikli akülü scooter bisiklet motorsiklet sonunda Araba üretip satıyolar satarken ehliyete gerek yok zorda kalırsa 18 yaş üstü zorunlu son çare B sınıfı ehliyet kullanıyor Vergi plaka ücreti yok dahada iştah açıyor kaldırımlar tranvay ve yürüyüş yolu yaya değil bunlara ait İnşallah bi kanun uyarı kontrol gelir yoluna girer

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 19:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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