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“Yeni sezon hedefi doğrudan Süper Lig”

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Kocaelispor’da başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Recep Durul önceki akşam katıldığı televizyon programında mevcut yönetimde yüzde 70 değişiklik düşündüğünü açıkladı. Durul seçilmesi halinde önümüzdeki sezonki tek düşüncenin doğrudan Süper Lig olduğunu belirterek, İzmitli futbolcu transferi yapmak istediklerini söyledi. 

“Yeni sezon hedefi doğrudan Süper Lig” mask
“Yeni sezon hedefi doğrudan Süper Lig”
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TV 41’DE 3. DEVRE’NİN KONUĞUYDU

Kocaelispor’da 9 Haziran’daki olağanüstü genel öncesinde başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Recep Durul, önceki akşam TV-41’de katıldığı 3.Devre programında önemli açıklamalar yaptı. Ertuğrul Sağlam’ın Şanlıurfa maçının ardından gönderilmesi kararının yanlış olduğunu söyleyen Durul, “Moralim çok bozuklu, eve gittim, toplantıya katılamadım. Arkadaşlar gönderilmesine karar vermiş. Elbette saygı duydum ama doğru değildi” dedi. Recep Durul Sağlam’ın yeniden geri gelmesiyle ilgili olarak ise, “Kendisinin yarım kalan bir hikayesi vardı. Sakarya’ya kaybedince tek alternatifimiz oydu” dedi.

“Yeni sezon hedefi doğrudan Süper Lig”

“MENAJERLERİ KAPIDAN SOKMAZDIM”

Kocaelispor Başkanı Durul, sezon başından bu yana yapılan yanlışlarla ilgili, “Ben başkan olsaydım izin vermezdim. Menajerleri kapıdan sokmazdım” dedi. Başkan olduktan sonra cebinden 1 milyon dolar kaynak yarattığını belirten Durul, “Ödemeler için para lazımdı. Doğrudan final oynayalım, Süper Lig’e çıkalım istiyorduk. Arkadaşlarla konuştum, belli bir miktar katkı koydular. Büyük kısmını ben verdim, kasa kolaylığı sağladım. Başkan olarak yapmak zorundaydım” dedi. Recep Durul seçilmesi halinde yeni sezonda tek hedeflerinin doğrudan Süper Lig olduğunun altını çizerek, “Ona göre kadro kuracağız” dedi.

YÖNETİM YÜZDE 70 DEĞİŞECEK”

Geride kalan sezonun bütçesinin 250-300 milyon civarında olduğunu söyleyen Durul, yeni sezon bütçesiyle ilgili, “Şu an bilemiyoruz. TFF 1.Lig’de de harcama limiti getiriyor. Haberi bekliyoruz” dedi. Yeni yönetim oluşumuyla ilgili de düşüncelerini söyleyen Durul, “Arkadaşlarla toplantı yaptık. Hepsi biz istifa edelim, yeni kadronu yapman için önünü açalım dediler. Kimlerle devam edip etmeyeceğime henüz karar vermedim ama yüzde 70 değişim olacak” dedi. Kocaelispor Başkanı Durul yaşar Can’ın ortak liste çağrısıyla ilgili olarak ise, “Yargın bir görüş var. Olumlu bakıyorum. Yaşar Can zaten bizimle birlikte. Ulaş Yıldız benim kardeşim, hukukumuz var. Ben onun abisiyim, gelip benimle görüşsün” dedi.

“İZMİTLİ FUTBOLCU ALACAĞIZ”

Eski futbolcuların yönetim ve teknik kadroda yer almasına yönelik sorulara yanıt veren Recep Durul, “Yeni bir scout ekibi kuracağız. Eski futbolcularımız olacak. Yönetim kurulunda da değerlendirmek istiyoruz. Teknik menajer konusunu Ertuğrul Hoca’ya soracağız. İsterse, gereğini yapacağız. Teknik ekipte İzmitli bir antrenör olmasını ben de istiyorum. Bu konuda Ertuğrul Sağlam’ı ikna edeceğimi düşünüyorum” dedi.  Recep Durul yayında yeni kadro planlamasında İzmitli futbolcular olacağını da söyledi, “Ertuğrul Hoca ile bu konuyu konuştuk. Dışarıda birçok yetenekli İzmitli futbolcu var. Mutlaka değerlendireceğiz” dedi.

Kaynak: Spor servisi

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22 May 2024 - 20:36 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Gerçek Gerçek Gerçek - RECEP BEY, EYÜP SPOR GİBİ ŞAMPİYON OLMALIYIZ. HİÇBİR ÖZELLİĞİ OLMAYAN GÜRCÜLERDEN ZENCİLERDEN BIKTIK. ÇOK İYİ BİR TAKIM KURMAK GEREKİYOR UNUTMAYALIMKİ PLAYOFFTAKİ 3 TAKIM YİNE 1.LİGTE. İŞİMİZ HİÇ KOLAY DEĞİL

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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