Kuvvetli yağış geliyor! AFAD'dan kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı. Perşembe günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale.

AFAD'DAN SEL UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından sel uyarısı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir. Sellerin yıkıcı etkilerinden korunabilmek için; bölgenizin sel riskini öğrenin, sel durumunda sakin kalın, sel yatağı ve çukur bölgeleri terk edin, sel sularının içine girmeyin, elektrik kaynaklarından uzak durun.

Alacağımız önlemlerle sel kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz.

Afet risklerine karşı, hep birlikte!"

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi