İzmit için korkutan uyarı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün ise X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı. Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti. Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney ( Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu. Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" derken şöyle devam etti: "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır." Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, bahsettiği bölgelerde tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi