İzmit için korkutan uyarı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün ise X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı. Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti. Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney ( Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu. Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" derken şöyle devam etti: "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır." Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, bahsettiği bölgelerde tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ofli Paşa - Gelsin paralar. İmarmış , milletin mal ve can güvenliğiymiş, ülkenin bekası ve salametiymiş bunlar önemli değil. Vekiller , bakanlar, belediye başkanları inşaat firması ortağı çoğu. Para için herşeyi mübah görüyorlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.