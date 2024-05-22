Albay Karaoğlanoğlu’nun bahçesine oyun alanı

Öğretmenlerin yapımına öncülük ettiği oyun alanları çizimi kısa sürede hayata geçirilirken etkinlik alanında seksek, üçtaş başta olmak üzere birçok oyun alanı yer alıyor. 28 Mayıs Salı günü okul yönetimi tarafından etkinlik alanında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Karaoğlanoğlu İlkokulu’na yapılan bu etkinlik alanından diğer okulların da bahçelerine çizilmesi çocuklara okulu sevdirebilir.