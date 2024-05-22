Sürücüler dikkat! Artık kağıt kalemle uğraşmak yok, e-Devlet'ten yapılacak

Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.
e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
-" Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin
-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın
-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin
-Sigorta bilgilerini girin
-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.